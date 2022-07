Versilia in fiamme, la Protezione civile: Oltre mille evacuati (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono Oltre 1.000 gli evacuati a causa del rogo scoppiato in Versilia lunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio che ricade nel comune di Camaiore e poi anche a frazioni del comune di Lucca. Il dato, raddoppiato rispetto a ieri, è fornito dalla Protezione civile regionale della Toscana. Di questi evacuati circa 500 nel territorio di Massarosa, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla Regione, è di 868 ettari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono1.000 glia causa del rogo scoppiato inlunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio che ricade nel comune di Camaiore e poi anche a frazioni del comune di Lucca. Il dato, raddoppiato rispetto a ieri, è fornito dallaregionale della Toscana. Di questicirca 500 nel territorio di Massarosa, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla Regione, è di 868 ettari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

iltirreno : Maxi rogo in Versilia: le fiamme avanzano ancora. Sono oltre 600 gli sfollati. Gli aggiornamenti - jacoposo : RT @intoscana: ??Aggiornamento #incendio a Massarosa: ad oggi si parla di 750 ettari di bosco e olivete andati in fumo. Dieci le abitazioni… - CRToscana : RT @intoscana: ??Aggiornamento #incendio a Massarosa: ad oggi si parla di 750 ettari di bosco e olivete andati in fumo. Dieci le abitazioni… - Sithmaith59 : RT @silviandr__: Quasi 600 ettari di territorio distrutti in un #incendio che dura da tre giorni. Le fiamme, partite dal comune toscano di… - LiberoReporter : Incendi, non ancora domati del tutto fiamme Carso e Versilia -