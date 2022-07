Veronica Peparini, l'avete mai vista con i capelli corti? Spunta una foto di 10 anni fa: era un'altra persona (Di giovedì 21 luglio 2022) Tutti sanno chi è Veronica Peparini. L'insegnante di danza moderna è diventata famosa per la sua assidua collaborazione con Maria De Filippi nel talent Amici. In realtà alle spalle della Peparini ci sono moltissime esperienze, ma la foto che vi mostreremo vi lascerà a bocca aperta per quanto è cambiata! Veronica Peparini è una ballerina, coreografa e insegnante di danza moderna. Ha lavorato come coreografa in moltissimi spettacolo teatrali il più importante è certamente quello dei Cirque du Soleil. Ma la Peparini ha anche lavorato con artisti di fama internazionale come Kylie Minogue e Robbie Williams e Ricky Martin. Ha anche curato fin nei minimi dettagli i tour di Elisa, Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso, Renato Zero, Tiziano Ferro e molti altri. E' stata una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022) Tutti sanno chi è. L'insegnante di danza moderna è diventata famosa per la sua assidua collaborazione con Maria De Filippi nel talent Amici. In realtà alle spalle dellaci sono moltissime esperienze, ma lache vi mostreremo vi lascerà a bocca aperta per quanto è cambiata!è una ballerina, coreografa e insegnante di danza moderna. Ha lavorato come coreografa in moltissimi spettacolo teatrali il più importante è certamente quello dei Cirque du Soleil. Ma laha anche lavorato con artisti di fama internazionale come Kylie Minogue e Robbie Williams e Ricky Martin. Ha anche curato fin nei minimi dettagli i tour di Elisa, Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso, Renato Zero, Tiziano Ferro e molti altri. E' stata una ...

IlContiAndrea : 90 i ballerini coinvolti in #TuttoAccadeASanSiro. Le coreografie sono di Veronica Peparini - LaAleseharto : RT @illicitgilmore: la gente che viene in italia dall’australia per fare una classe con veronica peparini eh ma il twitter - illicitgilmore : la gente che viene in italia dall’australia per fare una classe con veronica peparini eh ma il twitter - PerrinBeart : ?Un GRAZIE SPECIALE al corpo di ballo di # TuttoAccadeASanSiro ?? 90 ballerini talentuosissimi che hanno reso lo sp… - MediasetTgcom24 : 'Amici', Alessandra Celentano e Veronica Peparini si scatenano al karaoke #amici -