Verona | proposta di matrimonio all’Arena per i ballerini di Roberto Bolle Il video

(Di giovedì 21 luglio 2022) Shakespeare ai suoi Romeo e Giulietta aveva fatto fare una brutta fine. Per i danzatori che il 20 luglio li hanno interpretatidinell’ambito diand Friends, invece, c’è il lieto fine. Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala, ha fatto ladialla fidanzata Nicoletta Manni, anche lei prima ballerina del teatro meneghino. È successo sul palco, al momento dei saluti. Quandoha accompagnato Nicoletta Manni a raccogliere l’ovazione del pubblico è subito indietreggiato, cercando con lo sguardo il collega per lasciargli la scena. A quel punto la danzatrice, giratasi, ha visto il proprio compagno accanto a lei con una scatolina di velluto rosso in mano. Capito quanto stava per ...