“Vergogna” | “Traditori” “Ora i nazisti” Le urne e Meloni fanno impazzire la stampa di sinistra

(Di giovedì 21 luglio 2022) Leggere i giornali “draghiani” o vicini al Pd e al centro, questa mattina, è davvero lo specchio dei tempi, della fuffa mediatica che ha accompagna la narrazione dell’era draghiana finita ieri e l’incubo della destra al governo, forse, da domani… I titoli dei grandi giornali, da sempre orientati su posizioni favorevoli ai “tecnici”, ai “salvatori della Patria”, al non voto, alla regìa del Pd sul governo del Paese, oggi superano la vecchia tradizione dei giornali di partito. Il capolavoro è delladi Massimo Giannini, molto, molto meno moderata e contegnosa del Manifesto di era Pci. LEGGI ANCHE: «Altro che tornare nella fogna, la storia ci ha dato ragione. Siamo pronti per il voto» (video) Fiducia striminzita al Senato. Sono già tutti in campagna elettorale, ma Draghi non sale al Colle I giornali ...

Secolo d'Italia

