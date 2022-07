“Vergogna” | “Tradimento” “Arrivano i nazisti” Le urne e la Meloni fanno impazzire la stampa di sinistra

(Di giovedì 21 luglio 2022) Leggere i giornali “draghiani” o vicini al Pd e al centro, questa mattina, è davvero lo specchio dei tempi, della fuffa mediatica che ha accompagna la narrazione dell’era draghiana finita ieri e l’incubo della destra al governo, forse, da domani… Ititoli dei grandi giornali, da sempre orientati su posizioni favorevoli ai “tecnici”, ai “salvatori della Patria”, al non voto, alla regìa del Pd sul governo del Paese, oggi superano la vecchia tradizione dei giornali di partito. Il capolavoro è delladi Massimo Giannini, molto, molto meno moderata e contegnosa del Manifesto di era Pci. LEGGI ANCHE: «Altro che tornare nella fogna, la storia ci ha dato ragione. Siamo pronti per il voto» (video) Fiducia striminzita al Senato. Sono già tutti in campagna elettorale, ma Draghi non sale al Colle I giornali draghiani ...

Peregrinus_Pax : @luigidimaio Tutto è successo a causa tua e del tuo tradimento. È arrivato il momento di trovarti un lavoro finalme… - Tere_92_ : RT @MeCo02749699: Dopo di oggi avete toccato l'apice dei senza vergogna tanto a voi che vi frega visto che siete dei mangia pane a tradimen… - MeCo02749699 : Dopo di oggi avete toccato l'apice dei senza vergogna tanto a voi che vi frega visto che siete dei mangia pane a tr… - GrosseStuck : @matteosalvinimi grandissima LOTA sei la vergogna d'Italia e pagherai a carissimo prezzo la tua viltà e il tuo trad… - GrosseStuck : @GiuseppeConteIT grandissima LOTA (sei foggiano quindi il significato lo conosci) sei la vergogna d'Italia e pagher… -

Fivedabliu

Oltre il. Sono stati serviti su un piatto d'argento al loro carnefice. Purtroppo non è ... È un'altradi cui non si parla mai. Da quando è scoppiato il Covid ci siamo detti che ...... che si è impadronito di me amentre ero un feto che dormiva nella pancia di mia madre. ... Quando ci sono delle persone che conosce mio padre sie vorrebbe che mi vestissi da maschio,... Macedonia del Nord, sì del Parlamento alla proposta francese Dopo anni viene fuori la verità suo tradimento di Francesco Totti nei confronti di Ilary ... "A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna", è stato il ...Compassione e indignazione. O - come avrebbe scritto Sant'Agostino - inhorresco et inardesco, inorridisco e mi infiammo.