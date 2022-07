"Vergine come Cicciolina": insulti alla grillina, si scatena l'inferno in Aula (Di giovedì 21 luglio 2022) Scuse inviate quelle di Marco Cividati, consigliere comunale della Lega a Vigevano, che lunedì scorso in Aula aveva definito Silvia Baldina del M5s "Vergine come Cicciolina". "Non ho mai avuto intenzione di attaccare nessuno – fa sapere il leghista – men che meno una donna che stimo e apprezzo. Il mio era un commento di carattere strettamente politico, una critica da avversario di partito che avrei indirizzato con quella stessa metafora e in quel contesto anche a un uomo. Nulla di personale nei confronti della collega con la quale mi scuso per il malinteso". Giustificazioni che non sono piaciute alla minoranza. "Chiediamo che il Sindaco Ceffa condanni pubblicamente l'accaduto e chieda al Consigliere Cividati di rassegnare immediatamente le proprie dimissioni; al suddetto Consigliere Cividati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Scuse inviate quelle di Marco Cividati, consigliere comunale della Lega a Vigevano, che lunedì scorso inaveva definito Silvia Baldina del M5s "". "Non ho mai avuto intenzione di attaccare nessuno – fa sapere il leghista – men che meno una donna che stimo e apprezzo. Il mio era un commento di carattere strettamente politico, una critica da avversario di partito che avrei indirizzato con quella stessa metafora e in quel contesto anche a un uomo. Nulla di personale nei confronti della collega con la quale mi scuso per il malinteso". Giustificazioni che non sono piaciuteminoranza. "Chiediamo che il Sindaco Ceffa condanni pubblicamente l'accaduto e chieda al Consigliere Cividati di rassegnare immediatamente le proprie dimissioni; al suddetto Consigliere Cividati ...

