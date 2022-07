Vanessa Incontrada, dopo la pioggia di critiche arriva la foto al naturale: "Autentica" (Di giovedì 21 luglio 2022) Vanessa Incontrada è stata spesso vittima di body shaming nonostante sia una delle donne più belle del nostro tempo. Grazie alla sia grande intelligenza, però, è sempre riuscita a stendere un velo pietoso sulle stupide critiche che le venivano rivolte. In una recente fotografia, poi, si è mostrata senza neanche un filo di trucco In ogni foto che pubblica Vanessa Incontrada su Instagram, nonostante le mille malelingue, incanta sempre tutti i suoi followers con la grande bellezza. Quando, però, spunta sul web qualche suo scatto in cui si mostra in maniera meno “convenzionale”, subito gli haters non perdono occasione per dimostrare la loro scarsa intelligenza. Vanessa, però, sorvola sempre con eleganza e ultimamente ne ha pubblicata una in cui si mostra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022)è stata spesso vittima di body shaming nonostante sia una delle donne più belle del nostro tempo. Grazie alla sia grande intelligenza, però, è sempre riuscita a stendere un velo pietoso sulle stupideche le venivano rivolte. In una recentegrafia, poi, si è mostrata senza neanche un filo di trucco In ogniche pubblicasu Instagram, nonostante le mille malelingue, incanta sempre tutti i suoi followers con la grande bellezza. Quando, però, spunta sul web qualche suo scatto in cui si mostra in maniera meno “convenzionale”, subito gli haters non perdono occasione per dimostrare la loro scarsa intelligenza., però, sorvola sempre con eleganza e ultimamente ne ha pubblicata una in cui si mostra ...

