Vaiolo scimmie, caso in bimbo under 10: contagio ignoto (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Un caso pediatrico di Vaiolo delle scimmie è stato descritto in un bambino di età inferiore ai 10 anni in Olanda. Il piccolo paziente era arrivato in un pronto soccorso di Amsterdam. Si tratta di episodi rari, ma gli autori dello studio che analizza l'episodio, pubblicato su 'Eurosurveillance', spiegano di aver scelto di parlarne per aumentare la consapevolezza dei medici su questa possibilità. A colpire della storia del babypaziente infettato da monkeypox è il fatto di non essere riusciti a risalire alla fonte del contagio, che viene classificata come sconosciuta. L'invito all'attenzione viene ribadito anche da Catherine Smallwood, esperta dell'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, che, commentando il caso pediatrico di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Unpediatrico didelleè stato descritto in un bambino di età inferiore ai 10 anni in Olanda. Il piccolo paziente era arrivato in un pronto soccorso di Amsterdam. Si tratta di episodi rari, ma gli autori dello studio che analizza l'episodio, pubblicato su 'Eurosurveillance', spiegano di aver scelto di parlarne per aumentare la consapevolezza dei medici su questa possibilità. A colpire della storia del babypaziente infettato da monkeypox è il fatto di non essere riusciti a risalire alla fonte del, che viene classificata come sconosciuta. L'invito all'attenzione viene ribadito anche da Catherine Smallwood, esperta dell'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa, che, commentando ilpediatrico di ...

