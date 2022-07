Usa: "Italia alleato, ringraziamo Draghi per leadership" (Di giovedì 21 luglio 2022) "ringraziamo il premier Draghi per la sua leadership in questo momento difficile per l'Italia e il mondo. Gli Stati Uniti e l'Italia sono alleati stretti con una forte partnership basata sui valori condivisi di democrazia, diritti umani... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) "il premierper la suain questo momento difficile per l'e il mondo. Gli Stati Uniti e l'sono alleati stretti con una forte partnership basata sui valori condivisi di democrazia, diritti umani...

SimoneAlliva : Italia Viva usa “stagista” come insulto. Sono stato uno stagista non pagato. Come me un’intera generazione. L’Ita… - AmbasciataUSA : Gli USA hanno restituito all’Italia 142 reperti archeologici oggetto di traffico illegale e recuperati dalle autori… - marcocappato : Esaurita l’indignazione sull’aborto negli USA, potrebbe per favore muovere un dito sull’aborto in Italia, Ministro… - pietrogranero : @PaoloGentiloni Poveri noi, il destino ci aveva portato il nuovo 'Uomo della Provvidenza' e non lo abbiamo riconosc… - Povera__Italia : RT @dottorbarbieri: ?? Usa ????, il presidente Joe Biden positivo al covid: sintomi lievi, si cura con antivirale Paxlovid. Niente Tachipirin… -