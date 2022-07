Usa in ansia per Biden: via alle cure speciali per salvare il presidente (Di giovedì 21 luglio 2022) Un virus che non risparmia nessuno. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente - vaccinato con quattro dosi - presenta «sintomi molto lievi» e ha iniziato a prendere il Paxlovid, un antivirale. Biden, si legge nella nota di Washingotn, coerentemente con le linee guida delle autorità sanitarie, si isolerà alla Casa Bianca e «continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni» durante l'isolamento. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente. Biden, 79 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Un virus che non risparmia nessuno. Ildegli Stati Uniti, Joe, è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il- vaccinato con quattro dosi - presenta «sintomi molto lievi» e ha iniziato a prendere il Paxlovid, un antivirale., si legge nella nota di Washingotn, coerentemente con le linee guida delle autorità sanitarie, si isolerà alla Casa Bianca e «continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni» durante l'isolamento. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del, 79 ...

