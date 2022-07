Uomo deceduto al ‘San Pio’, il legale della famiglia: “La causa non è il covid” (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito ad un decesso del 6 luglio, presso l’ospedale San Pio di Benevento, in un primo momento causato, secondo il bollettino emesso dal nosocomio sannita, dal covid, il legale del 78enne deceduto ci tiene a precisare che il motivo non è il coronavirus. “Le cause del decesso di quest’ultimo sono state diverse e nessuna di esse ha a che fare con il covid-19” sostiene l’avvocato Fabio Lombardi che aggiunge: “Ben a poco vale che non sia stato riportato il nome del defunto sulle testate giornalistiche, in quanto i dati posti nel titolo (e nel corpo) degli articoli (“Pietrelcina”, “78enne” e “decesso” o “morte” avvenuta il 6 luglio), hanno inequivocabilmente condotto al sig. Natale Antonio, visto che il centro è piccolo e che non v’erano altri casi di decesso in quel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito ad un decesso del 6 luglio, presso l’ospedale San Pio di Benevento, in un primo momentoto, secondo il bollettino emesso dal nosocomio sannita, dal, ildel 78enneci tiene a precisare che il motivo non è il coronavirus. “Le cause del decesso di quest’ultimo sono state diverse e nessuna di esse ha a che fare con il-19” sostiene l’avvocato Fabio Lombardi che aggiunge: “Ben a poco vale che non sia stato riportato il nome del defunto sulle testate giornalistiche, in quanto i dati posti nel titolo (e nel corpo) degli articoli (“Pietrelcina”, “78enne” e “decesso” o “morte” avvenuta il 6 luglio), hanno inequivocabilmente condotto al sig. Natale Antonio, visto che il centro è piccolo e che non v’erano altri casi di decesso in quel ...

