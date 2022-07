Uomini e Donne, Luca Salatino rimprovera in malo modo Soraia Ceruti e il web insorge, ma lei lo difende (Video) (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo aver scongiurato le voci su una loro presunta crisi di coppia, Luca Salatino e Soraia Ceruti sono tornati a far mormorare il web. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, sta trascorrendo questi giorni insieme a Milano. I due hanno condiviso parecchi momenti, fatti di quotidianità e complicità, con i loro fan più affezionati tramite i loro profili social. Ma nelle ultime ore a far discutere il web è stato un Video pubblicato e successivamente eliminato proprio da Soraia. Nel Video i due si mostrano l’uno al fianco dell’altro e salutano i fan, dando il buongiorno come da consuetudine. Ad un certo punto però Soraia parlando, ha mostrato che stava masticando una gomma con la bocca semiaperta. Questo suo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo aver scongiurato le voci su una loro presunta crisi di coppia,sono tornati a far mormorare il web. La coppia, nata sotto i riflettori di, sta trascorrendo questi giorni insieme a Milano. I due hanno condiviso parecchi momenti, fatti di quotidianità e complicità, con i loro fan più affezionati tramite i loro profili social. Ma nelle ultime ore a far discutere il web è stato unpubblicato e successivamente eliminato proprio da. Neli due si mostrano l’uno al fianco dell’altro e salutano i fan, dando il buongiorno come da consuetudine. Ad un certo punto peròparlando, ha mostrato che stava masticando una gomma con la bocca semiaperta. Questo suo ...

