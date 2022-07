Uomini e Donne anticipazioni, famoso Tiktoker rifiuta il trono e spiega perché (Di giovedì 21 luglio 2022) A quanto pare l’appeal di Uomini e Donne, e soprattutto del trono classico, non è più sul tempo sia per quanto riguarda il pubblico che per quanto riguarda gli aspiranti protagonisti. O almeno è cosi che la pensa Andrea Fratino, modello e concorrente della prima edizione del reality show “La Caserma” che su Tik Tok vanta un seguito di oltre 600mila fan. Uomini e Donne anticipazioni, due amiche sono le nuove troniste? Stando ai rumors che circolano in queste ore, Maria De Filippi e la sua redazione avrebbero messo gli occhi su due ex corteggiatrici Uomini e Donne anticipazioni, chi è il Tiktoker che ha detto “no” ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 luglio 2022) A quanto pare l’appeal di, e soprattutto delclassico, non è più sul tempo sia per quanto riguarda il pubblico che per quanto riguarda gli aspiranti protagonisti. O almeno è cosi che la pensa Andrea Fratino, modello e concorrente della prima edizione del reality show “La Caserma” che su Tik Tok vanta un seguito di oltre 600mila fan., due amiche sono le nuove troniste? Stando ai rumors che circolano in queste ore, Maria De Filippi e la sua redazione avrebbero messo gli occhi su due ex corteggiatrici, chi è ilche ha detto “no” ...

