Uomini e Donne, Andrea Fratino contattato dalla redazione: la risposta

Il tiktoker contattato da Uomini e Donne Andrea Fratino è un tiktoker di grande successo e fa parte della Stardust House. A quanto pare fin da piccolo aveva come sogno nel cassetto quello di prendere parte a Uomini e Donne. A un passo dal far diventare il desiderio realtà, però, ha preferito dire di no. L'articolo proviene da Novella 2000.

