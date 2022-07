Uno spettacolo per il gaming il nuovo Nubia Z40S Pro: potenza inaudita (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Nubia Z40S Pro è uno smartphone gaming estremamente potente, ma anche economico. Le specifiche tecniche di cui è dotato parlano per lui: schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 144Hz, touch sampling rate a 480Hz, color 10-bit e 100% DCI-P3 color gamut (tanto per cominciare dal display). Il device è spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512GB di storage interno UFS 3.1, oppure anche con 18GB di RAM LPDDR5 e 1TB di storage interno. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale Sony IMX787 da 64MP (apertura f/1.6 e stabilizzatore ottico di immagine), sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50MP (apertura f/2.2) e periscopio da 8MP (apertura f/3.4, sempre stabilizzato). Non mancano il supporto DualSIM (nano + nano), le connettività ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) IlPro è uno smartphoneestremamente potente, ma anche economico. Le specifiche tecniche di cui è dotato parlano per lui: schermo AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 144Hz, touch sampling rate a 480Hz, color 10-bit e 100% DCI-P3 color gamut (tanto per cominciare dal display). Il device è spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512GB di storage interno UFS 3.1, oppure anche con 18GB di RAM LPDDR5 e 1TB di storage interno. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale Sony IMX787 da 64MP (apertura f/1.6 e stabilizzatore ottico di immagine), sensore ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50MP (apertura f/2.2) e periscopio da 8MP (apertura f/3.4, sempre stabilizzato). Non mancano il supporto DualSIM (nano + nano), le connettività ...

