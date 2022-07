"Uno sfregio agli italiani": Mario Giordano, la (clamorosa) profezia al contrario (Di giovedì 21 luglio 2022) Siamo ufficialmente alla crisi di governo. E il voto si avvicina. Quel voto chiesto a gran voce da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. E la leader di FdI, dopo aver accusato Mario Draghi di essere alla caccia di "pieni poteri" (e incassando poi la replica del premier direttamente dall'aula del Senato), su Twitter era tornata a martellare sul voto. Il tutto intorno alle 14 di ieri, mercoledì 20 luglio, quando la crisi sembrava poter rientrare. E invece... "Milioni di italiani che vorrebbero tornare alle urne e che chiedono semplicemente rispetto. Ma per la maggioranza dei partiti questi cittadini, evidentemente, non sono meritevoli di considerazione", scriveva su Twitter Giorgia Meloni. A corredo delle sue parole, ecco una foto di Mario Giordano e l'affondo del giornalista: "Se il 30% degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Siamo ufficialmente alla crisi di governo. E il voto si avvicina. Quel voto chiesto a gran voce da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. E la leader di FdI, dopo aver accusatoDraghi di essere alla caccia di "pieni poteri" (e incassando poi la replica del premier direttamente dall'aula del Senato), su Twitter era tornata a martellare sul voto. Il tutto intorno alle 14 di ieri, mercoledì 20 luglio, quando la crisi sembrava poter rientrare. E invece... "Milioni diche vorrebbero tornare alle urne e che chiedono semplicemente rispetto. Ma per la maggioranza dei partiti questi cittadini, evidentemente, non sono meritevoli di considerazione", scriveva su Twitter Giorgia Meloni. A corredo delle sue parole, ecco una foto die l'affondo del giornalista: "Se il 30% degli ...

