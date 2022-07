Una vita anticipazioni | Genoveva vuole Valeria e David lontani da Acacias 38 | che succederà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 21 luglio 2022) Pronti per scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una? Come sempre i colpi di scena da38 non mancheranno e nei prossimi episodi della soap spagnola gli occhi saranno puntati su. Dopo i recenti accadimenti infatti,non ha più intenzione di sottostare alle regole di Aurelio e vorrebbe scappare via.però teme di perdere per sempre la possibilità di scoprire che fine ha fatto suo marito. Cosaquindi? Ve ne parliamo nelledi Unaper la puntata di domani, 22 luglio 2022. Cosanella puntata del venerdì della soap di Canale 5? Domani ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1435 di Una…Come avrete visto nelle ...