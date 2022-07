Una Vita anticipazioni dal 25 al 30 luglio 2022, Genoveva cerca di stanare Rodrigo (Di giovedì 21 luglio 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 25 a sabato 30 luglio 2022 Genoveva sarà protagonista in quanto cercherà di aiutare Valeria a ritrovare suo marito Rodrigo. Nel frattempo Aurelio pensa di aver pianificato nei dettagli come liberarsi di sua moglie, facendosi aiutare dal maggiordomo. Felipe poi scopre Dori mentre si intrattiene in una conversazione con l’ex moglie e ne rimane deluso. Seguite gli episodi della telenovela spagnola anche on demand sul sito Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 25 al 30 luglio 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 25 luglio 2022 David viene mandato via di casa da Valeria, che lo accusa di averla sempre manipolata a suo piacimento. Intanto Ramon ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 luglio 2022) Nelle puntate di Unain onda da lunedì 25 a sabato 30sarà protagonista in quanto cercherà di aiutare Valeria a ritrovare suo marito. Nel frattempo Aurelio pensa di aver pianificato nei dettagli come liberarsi di sua moglie, facendosi aiutare dal maggiordomo. Felipe poi scopre Dori mentre si intrattiene in una conversazione con l’ex moglie e ne rimane deluso. Seguite gli episodi della telenovela spagnola anche on demand sul sito Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Unadal 25 al 30Nella puntata di Unadi lunedì 25David viene mandato via di casa da Valeria, che lo accusa di averla sempre manipolata a suo piacimento. Intanto Ramon ...

gparagone : Provi l’ebrezza delle #elezioni e ci metta la faccia. ALMENO una volta nella Sua vita. Il tempo dei nominati è t… - zerocalcare : Lascio questo mattoncino solo perché il 23 c'è una manifestazione nazionale a Piacenza e mi sembra che ci sia una s… - ASRomaFemminile : “Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei o… - antobon2 : RT @CarlodeBlasio1: L'incendio in Versilia è una catastrofe. Oltre alla devastazione, centinaia di animali piccoli e medi stanno perdendo l… - mbmarino : @debora_ergas Saiddio come fanno a essere così verdi dato che non piove da una vita… (solo a me si seccano le piant… -