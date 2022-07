Una maratona in bicicletta per il fumo alternativo (Di giovedì 21 luglio 2022) Ex fumatore incallito (quasi due pacchetti al giorno, per 15 anni), oggi consumatore di sole sigarette elettroniche, Umberto Roccatti è la prova di cosa vuol dire rinormalizzare il proprio corpo: sbarazzarsi delle sostanze chimiche che lo intossicano («Lo dicono una tac e una spirometria: ho i polmoni di un non fumatore»), ricominciare una vita normale, se lo si desidera lanciarsi in imprese straordinarie. La sua, da tre anni, coincide con la «Ride 4 Vape», sfiancante maratona in bicicletta per testimoniare, da protagonista, il rischio ridotto dello svapo rispetto alle classiche bionde. Per evidenziare la metamorfosi che il passaggio da un metodo all’altro innesca nell’organismo. Quest’anno, nei 700 chilometri percorsi da Torino a Strasburgo, c’erano l’aggravante di un caldo feroce («dovevo bere 14 litri d’acqua al giorno»), con temperature da record ... Leggi su panorama (Di giovedì 21 luglio 2022) Ex fumatore incallito (quasi due pacchetti al giorno, per 15 anni), oggi consumatore di sole sigarette elettroniche, Umberto Roccatti è la prova di cosa vuol dire rinormalizzare il proprio corpo: sbarazzarsi delle sostanze chimiche che lo intossicano («Lo dicono una tac e una spirometria: ho i polmoni di un non fumatore»), ricominciare una vita normale, se lo si desidera lanciarsi in imprese straordinarie. La sua, da tre anni, coincide con la «Ride 4 Vape», sfiancanteinper testimoniare, da protagonista, il rischio ridotto dello svapo rispetto alle classiche bionde. Per evidenziare la metamorfosi che il passaggio da un metodo all’altro innesca nell’organismo. Quest’anno, nei 700 chilometri percorsi da Torino a Strasburgo, c’erano l’aggravante di un caldo feroce («dovevo bere 14 litri d’acqua al giorno»), con temperature da record ...

RaiNews : Governo, cronaca di una giornata drammatica. Fiducia in Senato ma la maggioranza si sfalda: Lega, FI e M5S non vota… - francescapaolam : Quello che mi diverte è vedere rete4 che mandava in onda se avevamo una crisi pazzesca film e trasmissioni trash, a… - Succhiandiamo : RT @j_gufo: La maratona non basta più, Mentana vogliamo una serie su Netflix - Myqueensnking : RT @_diana87: Sarei anche io disposta a farmi una maratona di Spongebob solo per passare la serata con Thomas. #twittamibeautiful - zepolinoo : Ciao amici, ritorno su Twitter per dirvi che stasera dalle 18:30 ci sarà una mini maratona prevacanze che durerà fi… -