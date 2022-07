"Una calamità": le dimissioni di Draghi spaventano la stampa internazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il New York Times ha parlato di “colpo pungente” per l’Italia e l’Europa. Dalla Spagna l'attacco più duro: El Pais ha definito il parlamento italiano “un animale selvaggio e autodistruttivo” Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il New York Times ha parlato di “colpo pungente” per l’Italia e l’Europa. Dalla Spagna l'attacco più duro: El Pais ha definito il parlamento italiano “un animale selvaggio e autodistruttivo”

Adnkronos : Dimissioni #Draghi: per il New York Times una 'potenziale calamità per l'Europa'. - AnnaLizzy68 : RT @CMastroff: @AzzolinaLucia 150 milioni di euro di capriccio e danno erariale che dovresti restituire tu. Sei una calamitá vivente - Quellasospesa : Le fregne mosce sono una calamità, una piaga. E Gnegnegne quando parlano. Io sono contro il fregnamoscismo. - carlottafree : RT @doctor_milano: C’è un lato positivo per il cdx. Una delle più grandi calamita di Forza Italia si leva dai piedi. Ora ne manca uno. Che… - simonetta_81 : RT @dasar: IL NEW YORK TIMES: LE DIMISSIONI DI DRAGHI SONO UNA POTENZIALE CALAMITA' PER L'EUROPA -