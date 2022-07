Un terremoto: Brunetta lascia Forza Italia e bombarda il Cav, "perché lo faccio" (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Maria Stella Gelmini è il turno di Renato Brunetta. Adesso Forza Italia è una polveriera. Infatti anche il ministro alla Funzione Pubblica ha deciso di lasciare il partito azzurro. Il non voto sulla fiducia a Draghi sulla risoluzione Casini è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. "Non votando la fiducia a Draghi, FI ha tradito la sua storia. Non sono io che lascio, è Forza Italia che lascia se stessa", ha affermato Brunetta. Parole pesantissime. E chissà Silvio Berlusconi cosa starà pensando in questi minuti. Insomma l'aria tra gli azzurri si fa più pesante e di fatto non sono escluse altre uscite da parte degli azzurri. Un'ala del partito, inutile negarlo, è stata sempre governista e adesso con la rottura dell'equilibrio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Maria Stella Gelmini è il turno di Renato. Adessoè una polveriera. Infatti anche il ministro alla Funzione Pubblica ha deciso dire il partito azzurro. Il non voto sulla fiducia a Draghi sulla risoluzione Casini è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. "Non votando la fiducia a Draghi, FI ha tradito la sua storia. Non sono io che lascio, èchese stessa", ha affermato. Parole pesantissime. E chissà Silvio Berlusconi cosa starà pensando in questi minuti. Insomma l'aria tra gli azzurri si fa più pesante e di fatto non sono escluse altre uscite da parte degli azzurri. Un'ala del partito, inutile negarlo, è stata sempre governista e adesso con la rottura dell'equilibrio di ...

