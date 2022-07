Un prestito obbligazionario per sostenere l'agricoltura biologica (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - L'emissione di un prestito obbligazionario pari a 10 milioni di euro, remunerato in buoni spesa. E che prevede un tasso di interesse netto del 3% annuo. Il concetto di fondo è che il denaro si deve trasformare in cibo e progetti di sviluppo dell'agricoltura biologica, fulcro ormai certo intorno al quale organizzare la tutela dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e la sovranità alimentare. Il progetto di carattere innovativo lo firma EcorNaturaSì Spa Benefit, società italiana della grande distribuzione organizzata, specializzata nella distribuzione di prodotti biologici e biodinamici, fondata nel 1985 dall'imprenditore Fabio Brescacin, in collaborazione con Banca Etica che collocherà le obbligazioni. L'idea centrale dell'operazione è che le somme raccolte attraverso il prestito ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - L'emissione di unpari a 10 milioni di euro, remunerato in buoni spesa. E che prevede un tasso di interesse netto del 3% annuo. Il concetto di fondo è che il denaro si deve trasformare in cibo e progetti di sviluppo dell', fulcro ormai certo intorno al quale organizzare la tutela dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e la sovranità alimentare. Il progetto di carattere innovativo lo firma EcorNaturaSì Spa Benefit, società italiana della grande distribuzione organizzata, specializzata nella distribuzione di prodotti biologici e biodinamici, fondata nel 1985 dall'imprenditore Fabio Brescacin, in collaborazione con Banca Etica che collocherà le obbligazioni. L'idea centrale dell'operazione è che le somme raccolte attraverso il...

