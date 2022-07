Un posto al sole anticipazioni: ecco cosa succederà (Di giovedì 21 luglio 2022) La famosissima soap “Un posto al sole” tornerà con un nuovo appuntamento questa sera alle 20.45 su Rai3: siete pronti a scoprire cosa succederà oggi? Nella prossima puntata di “Un posto al sole” in onda giovedì 21 luglio 2022, scopriremo che è proprio Katia (Stefania De Francesco), ovvero la mamma di Nunzio (Vladimir Randazzo), a voler assolutamente impedire che suo figlio parta e lasci tutto per seguire Chiara (Alessandra Masi). Infatti, Katia ha scoperto che suo figlio vorrebbe andarsene per sempre, e che il suo non sarà assolutamente un viaggio di piacere: riuscirà a fermarlo? cosa sarà disposta a fare pur di non perdere l’amato figlio? Successivamente assisteremo al ritorno in città di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) che sono ... Leggi su zon (Di giovedì 21 luglio 2022) La famosissima soap “Unal” tornerà con un nuovo appuntamento questa sera alle 20.45 su Rai3: siete pronti a scoprireoggi? Nella prossima puntata di “Unal” in onda giovedì 21 luglio 2022, scopriremo che è proprio Katia (Stefania De Francesco), ovvero la mamma di Nunzio (Vladimir Randazzo), a voler assolutamente impedire che suo figlio parta e lasci tutto per seguire Chiara (Alessandra Masi). Infatti, Katia ha scoperto che suo figlio vorrebbe andarsene per sempre, e che il suo non sarà assolutamente un viaggio di piacere: riuscirà a fermarlo?sarà disposta a fare pur di non perdere l’amato figlio? Successivamente assisteremo al ritorno in città di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) che sono ...

