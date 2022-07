Un posto al sole, anticipazioni 22 luglio 2022: Manuela gelosa di Susanna (Di giovedì 21 luglio 2022) Grandi novità ad Un posto al sole, dove, nel corso dell'episodio di venerdì 22 luglio 2022, Nunzio sarà determinato a partire in compagnia di Chiara che, in vista del processo, ha paura di finire in prigione e vuole lasciare per sempre l'Italia. Il ragazzo ha avuto una forte discussione con Katia che, invitata da Franco alla Terrazza, ha scoperto la verità a proposito delle intenzioni del figlio ed è andata in escandescenze. La donna ha provato in tutti i modi a convincere Nunzio a cambiare idea sottolineando che stia commettendo una grossa sciocchezza, ma i suoi tentativi sono falliti. Il giovane chef saluterà amici e colleghi del Vulcano e si congederà da Franco, ma Katia non sarà disposta a perdere suo figlio e deciderà di agire prendendo un'iniziativa inaspettata. La Cammarota, infatti, fuori di sé, andrà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Grandi novità ad Unal, dove, nel corso dell'episodio di venerdì 22, Nunzio sarà determinato a partire in compagnia di Chiara che, in vista del processo, ha paura di finire in prigione e vuole lasciare per sempre l'Italia. Il ragazzo ha avuto una forte discussione con Katia che, invitata da Franco alla Terrazza, ha scoperto la verità a proposito delle intenzioni del figlio ed è andata in escandescenze. La donna ha provato in tutti i modi a convincere Nunzio a cambiare idea sottolineando che stia commettendo una grossa sciocchezza, ma i suoi tentativi sono falliti. Il giovane chef saluterà amici e colleghi del Vulcano e si congederà da Franco, ma Katia non sarà disposta a perdere suo figlio e deciderà di agire prendendo un'iniziativa inaspettata. La Cammarota, infatti, fuori di sé, andrà ...

