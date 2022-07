Un calcolo elettorale ha fatto fuori Mario Draghi, lasciando senza Governo l’Italia che si confronta con guerra, pandemia, inflazione, crisi e speculazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Governo Draghi è arrivato al capolinea. A mettere la parola fine sull’agenda di colui che in molti vedevano come la salvezza del Paese hanno contribuito diversi fattori. Primo fra tutti, sicuramente il Movimento 5 Stelle, che non ha partecipato al voto, pur restando in aula, ma non solo. Infatti, all’esito negativo, hanno pesato in maniera decisiva anche le assenze di Lega e Forza Italia, andati via dall’emiciclo. Mario Draghi, il suo discorso per ... Leggi su iodonna (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilè arrivato al capolinea. A mettere la parola fine sull’agenda di colui che in molti vedevano come la salvezza del Paese hanno contribuito diversiri. Primo fra tutti, sicuramente il Movimento 5 Stelle, che non ha partecipato al voto, pur restando in aula, ma non solo. Infatti, all’esito negativo, hanno pesato in maniera decisiva anche le assenze di Lega e Forza Italia, andati via dall’emiciclo., il suo discorso per ...

