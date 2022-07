Un angolo di Parigi a Milano con la Private Lounge di Guerlain e suoi servizi beauty esclusivi (Di giovedì 21 luglio 2022) La postazione di fragrance consultation della Guerlain Private Lounge Guerlain sceglie Milano per inaugurare la prima Private Lounge made in Italy. Situata all’interno della prima boutique italiana aperta lo scorso maggio in via Montenapoleone, nel cuore del quadrilatero della moda, questo nuovo lussuoso spazio è dedicato esclusivamente ai servizi in cabina. Ed è accessibile solo su appuntamento per 60/90 minuti di puro relax. Miele e orchidea gli ingredienti dei trattamenti star In questo nuovo tempio di benessere, intimo e riservato, è possibile vivere un’esperienza olistica multisensoriale, con benefici concreti per corpo e mente. Basta affidarsi alle mani esperte dei facialist della Maison e alle formule iperattive delle linee skincare di ... Leggi su amica (Di giovedì 21 luglio 2022) La postazione di fragrance consultation dellasceglieper inaugurare la primamade in Italy. Situata all’interno della prima boutique italiana aperta lo scorso maggio in via Montenapoleone, nel cuore del quadrilatero della moda, questo nuovo lussuoso spazio è dedicato esclusivamente aiin cabina. Ed è accessibile solo su appuntamento per 60/90 minuti di puro relax. Miele e orchidea gli ingredienti dei trattamenti star In questo nuovo tempio di benessere, intimo e riservato, è possibile vivere un’esperienza olistica multisensoriale, con benefici concreti per corpo e mente. Basta affidarsi alle mani esperte dei facialist della Maison e alle formule iperattive delle linee skincare di ...

rfiata : @BenattiJonathan no, è pont neuf uscendo dal louvre e guardando verso il d’orsay (se non ricordo male). eh, parigi… - bibliostoria : RT @EinaudiOnlus: E per chi sogna un po' di frescura in queste giornate torride ecco una cartolina in #fotocromia dei primi anni del '900,… - AtlusITno : Lo spazio @Mana_Books_ all'interno del @japanexpo di Parigi con l'angolo dedicato ai manga di Persona 3, Persona 4… - per_ase : RT @EinaudiOnlus: E per chi sogna un po' di frescura in queste giornate torride ecco una cartolina in #fotocromia dei primi anni del '900,… - P_risks : RT @EinaudiOnlus: E per chi sogna un po' di frescura in queste giornate torride ecco una cartolina in #fotocromia dei primi anni del '900,… -