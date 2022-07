Un Altro Domani, Trama Puntate dall’1 al 5 Agosto 2022: Carmen Scopre Il Segreto di Francisco! (Di giovedì 21 luglio 2022) Un Altro Domani, Trama Puntate dall’1 al 5 Agosto 2022: Carmen viene a sapere il Segreto di Francisco e così tutto le appare più chiaro, ma la sua intenzione è quella di risolvere la situazione. La giovane è divisa tra Victor e Kiros… Un Altro Domani va avanti e nel corso della settimana dall’1 al 5 Agosto 2022, Carmen Scopre un Segreto inaspettato su Francisco. Si tratta di una novità che la scuote profondamente e che allo stesso tempo le permette di scoprire le ragioni dei problemi economici della sua famiglia. Intanto, la presenza di Victor diventa sempre più insistente e questo fa bene a ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 21 luglio 2022) Unal 5viene a sapere ildi Francisco e così tutto le appare più chiaro, ma la sua intenzione è quella di risolvere la situazione. La giovane è divisa tra Victor e Kiros… Unva avanti e nel corso della settimanaal 5uninaspettato su Francisco. Si tratta di una novità che la scuote profondamente e che allo stesso tempo le permette di scoprire le ragioni dei problemi economici della sua famiglia. Intanto, la presenza di Victor diventa sempre più insistente e questo fa bene a ...

