Un altro clamoroso addio, dopo la Gelmini anche Brunetta lascia FI: "Ha tradito su Draghi"

La caduta di Draghi spacca Forza Italia e un altro big, Renato Brunetta, lascia il partito in dissenso con le scelte del suo partito che ha deciso di non sostenere più il governo del banchiere. Lo fa con una nota dura e dolorosa, per uno dei fondatori del partito di Berlusconi, chiamato a fare il ministro nell'esecutivo di unità nazionale guidato da Draghi.

Brunetta lascia Forza Italia per solidarietà a Draghi

"Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia, Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l'europeismo, l'atlantismo, il liberalismo, l'economia sociale di mercato"

