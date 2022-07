Ultime Notizie – Toscani: “Crisi governo idiota, Draghi è un altro pianeta” (Di giovedì 21 luglio 2022) Una Crisi di governo “idiota” messa in atto da “incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale”. Il fotografo Oliviero Toscani non esita bocciare con forza e disappunto la Crisi di governo, chiusa dalle dimissioni di Mario Draghi, giudicandola “incredibile”. E pensare che, dice all’AdnKronos, “stavamo facendo qualcosa di interessante. Chi ha prodotto tutto questo veramente è politicamente poco intelligente. Non è giudicabile quello che sono riusciti a fare. E poi ancora Berlusconi, basta non se ne può più. Ma chi è Casini? Draghi è un altro pianeta, in politica e in tutto. E’ un vero politico moderno. Siamo qui a parlare di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Unadi” messa in atto da “incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale”. Il fotografo Olivieronon esita bocciare con forza e disappunto ladi, chiusa dalle dimissioni di Mario, giudicandola “incredibile”. E pensare che, dice all’AdnKronos, “stavamo facendo qualcosa di interessante. Chi ha prodotto tutto questo veramente è politicamente poco intelligente. Non è giudicabile quello che sono riusciti a fare. E poi ancora Berlusconi, basta non se ne può più. Ma chi è Casini?è un, in politica e in tutto. E’ un vero politico moderno. Siamo qui a parlare di ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - fanpage : Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che l… - toro51071 : Crisi di governo, Enrico Letta non ne azzecca una. La profezia fatale per Draghi: “Domani sarà una bella giornata”… - MoltoBenone : Tgla7 'e adesso sentiamo le ultime notizie sullo stato vaccinale in corso con i vaccini aggiornati con le nuove var… -