Ultime Notizie Roma del 21-07-2022 ore 19 | 10

(Di giovedì 21 luglio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno crisi di governo fine della legislatura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Ha sciolto le camere una decisione inevitabile visto che la discussione il voto e le sue modalità hanno reso evidente il venire meno del sud e l’assenza di prospettive per dar vita nuova maggioranza fa sapere il Quirinale l’annuncio arriva in seguito alle dimissioni del premier Mario Draghi attese dopo lo strappo di lega Forza Italia e Movimento 5 stelle al senato il governo entra in carica solo per gli affari correnti si consuma così la fine della legislatura si apre l’iter che porterà le elezioni anticipate Intanto i ministri Mariastella Gelmini e Renato Brunetta hanno deciso di lasciare Forza Italia da segnalare l’impatto che le dimissioni di draghi hanno ...