Ultime Notizie – Jori EcorNaturaSì | “Dalla terra può germogliare un futuro sano ed equo”

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Con questo nuovo strumento finanziariovuole dare la possibilità di far parte di un processo economico che può garantire il cibo di oggi e di domani.puòunpiùed”. A dirlo è Fausto, amministratore delegato dicommentando l’emissione di un prestito obbligazionario di 10 milioni di euro che sarà remunerato in buoni spesa. L’obiettivo, spiega, “è consolidare il rapporto con i clienti e coinvolgerli all’interno del nostro ecosistema di cui fanno parte anche i fornitori, le aziende agricole, i negozi. Per questo l’investimento in obbligazioni è remunerato in buoni spesa spendibili all’interno dell’ecosistema NaturaSì”. Le somme raccolte ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - sole24ore : ?? «#Putin ha iniziato con guerre del gas e ha concluso con invasione, terrore e città bruciate». Così #Zelensky:… - francescoricap1 : Ultime notizie in casa #Inter: in caso di addio di #Draghi, si esclude la cessione di #Skriniar - RedazioneDedalo : Roma – Crisi di Governo: elezioni 2022 tra settembre e ottobre -

Il Sole 24 ORE

Calciomercato Sassuolo,A cominciare da Raspadori, uno di coloro che più di tutti hanno beneficiato della visibilità che gli ha garantito la Nazionale. Il ragazzo è entrato nell'orbita ...44 minuti fa Il franchise de Il Trono di Spade sta per tornare sul piccolo schermo: il 22 agosto, infatti, il primo episodio di House of the Dragon sarà rilasciato su NOW , riportando indietro l'... Ucraina, ultime notizie. Esplosioni a Mykolaiv. Kiev: Mosca punta mettere l’arsenale nella centrale ... Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha lanciato un gossip succulento su Stefano e Belen. “Amici in comune ci fanno sapere che presto Belen e Stefano (che sono già sposati) probabilmente celebreranno un ...Da venerdì 22 luglio in prima serata su Canale 5 torna Grand Hotel (il period-drama iberico ambientato in un prestigioso albergo di inizio secolo), con la première della seconda parte della terza e ...