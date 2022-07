Ultime Notizie – Governo, Guzzetta: “Come peserà Draghi in campagna elettorale? Questo il dilemma” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Mattarella oggi sentirà i presidenti di Camera e Senato per valutare lo scioglimento delle Camere. Mi pare che questa sia la strada perché tutte le forze politiche si sono mosse in questa ottica. Il tema adesso è: Come peserà Draghi nella strutturazione della dinamica della campagna elettorale?”. Così all’Adnkronos Giovanni Guzzetta, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all’università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: “E’ difficile valutare la variabile Draghi in Questo momento. Il punto innanzitutto da capire è cosa farà il presidente del Consiglio: abbandonerà la politica o rimarrà in pista?”. “Si tratta di comprendere – prosegue Guzzetta – quali saranno i temi della campagna ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) “Mattarella oggi sentirà i presidenti di Camera e Senato per valutare lo scioglimento delle Camere. Mi pare che questa sia la strada perché tutte le forze politiche si sono mosse in questa ottica. Il tema adesso è:nella strutturazione della dinamica della?”. Così all’Adnkronos Giovanni, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all’università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: “E’ difficile valutare la variabileinmomento. Il punto innanzitutto da capire è cosa farà il presidente del Consiglio: abbandonerà la politica o rimarrà in pista?”. “Si tratta di comprendere – prosegue– quali saranno i temi della...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che l… - sole24ore : ?? «#Putin ha iniziato con guerre del gas e ha concluso con invasione, terrore e città bruciate». Così #Zelensky:… - ActIsidoro : #governoDraghi ultime notizie: Brunetta passa con Italia Viva e cambia il nome del partito. Si chiamerà: 'Viva l'Italia in miniatura'?? - attilioc39 : RT @marimuscara: Maria Muscarà smaschera i partiti: «Ora si accusano, ma hanno governato insieme» -