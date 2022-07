Ultime Notizie – Duci (Cisl Lombardia): “Governo? Mancanza di buonsenso dai partiti” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Il buonsenso e la saggezza in questo Paese ogni tanto si nascondono da qualche parte e chi li trova è fortunato”. Rievoca le parole usate dal Manzoni nei Promessi Sposi, il Segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci, per commentare gli ultimi sviluppi della vicenda del Governo. Parlando all’Adnkronos, il Segretario si definisce “sconcertato” all’idea di “un Paese che pur trovandosi nella condizione internazionale, economica e sociale come l’Italia, arriva a mandare a gambe all’aria un Governo presieduto dalla personalità più stimata e affidabile e che tutto il mondo ci invidia”. E’ qualcosa che “credo abbia a che fare con una totale Mancanza di saggezza, di prudenza e di buonsenso”. Il sentimento, spiega, è di “sbigottimento e sconcerto”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) “Ile la saggezza in questo Paese ogni tanto si nascondono da qualche parte e chi li trova è fortunato”. Rievoca le parole usate dal Manzoni nei Promessi Sposi, il Segretario generale della, Ugo, per commentare gli ultimi sviluppi della vicenda del. Parlando all’Adnkronos, il Segretario si definisce “sconcertato” all’idea di “un Paese che pur trovandosi nella condizione internazionale, economica e sociale come l’Italia, arriva a mandare a gambe all’aria unpresieduto dalla personalità più stimata e affidabile e che tutto il mondo ci invidia”. E’ qualcosa che “credo abbia a che fare con una totaledi saggezza, di prudenza e di”. Il sentimento, spiega, è di “sbigottimento e sconcerto”, ...

