Ultime Notizie – Crisi governo | Renzi | “Populisti fanno ola e Italia paga il conto”

Crisi governo, Renzi: "Populisti fanno ola e Italia paga il conto"

"Io avrei preferito essere guidato da un presidente del Consiglio autorevole e credibile in Europa che invece è stato messo alla porta dai Populisti. I Populisti fanno la ola e l'Italia paga il conto". Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a RTL 102.5. "Una giornata surreale. Ieri a Mosca hanno fatto la ola – attacca l'ex presidente del Consiglio – È evidente che la scelta del M5S, e il colpevole è Giuseppe Conte, di aprire questa Crisi ha trovato ieri un insperato alleato in Matteo Salvini che ha colto la palla al balzo per portare il Paese a votare". Renzi critica in particolare il partito di Berlusconi. "Forza Italia – sostiene – ha scelto di stare con Salvini, si è in qualche modo ...

