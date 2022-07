Ultime Notizie – Crisi governo, Letta: “Berlusconi ha fatto errore della vita” (Di giovedì 21 luglio 2022) “L’errore della vita da Berlusconi e Forza Italia, non si sono resi conto, la giornata politica di ieri cambia il quadro politico italiano”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a In onda, parlando del governo Draghi e della posizione assunta da Forza Italia. Il partito guidato da Silvio Berlusconi non ha votato la fiducia al Senato, come Lega e M5S. “Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”, ha detto Berlusconi in un colloquio con il direttore di ‘Repubblica’, Maurizio Molinari. “Francamente trovo che un ex presidente del Consiglio che parla così dell’attuale presidente del Consiglio sia fuori da qualunque regola e da un senso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) “L’dae Forza Italia, non si sono resi conto, la giornata politica di ieri cambia il quadro politico italiano”. Lo ha detto Enrico, segretario del Pd, a In onda, parlando delDraghi eposizione assunta da Forza Italia. Il partito guidato da Silvionon ha votato la fiducia al Senato, come Lega e M5S. “Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”, ha dettoin un colloquio con il direttore di ‘Repubblica’, Maurizio Molinari. “Francamente trovo che un ex presidente del Consiglio che parla così dell’attuale presidente del Consiglio sia fuori da qualunque regola e da un senso ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - fanpage : Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che l… - SempreAlessia : RT @tempoweb: 'La commissione non può più indagare' #zanettin denuncia lo stop alle indagini sulla morte di #davidrossi #21luglio #crisidig… - junews24com : Bremer incontra Pogba e Danilo: la loro reazione è da scoprire! - VIDEO - -