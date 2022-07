Ultime Notizie – Crisi governo | dimissioni Draghi | l’annuncio del Quirinale – Video

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo delil presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato lesue e delda lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Ilrimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. A darne un comunicato, letto dal segretario generale del, Ugo Zampetti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - sole24ore : ?? «#Putin ha iniziato con guerre del gas e ha concluso con invasione, terrore e città bruciate». Così #Zelensky:…

