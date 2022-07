Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 6.833 contagi e 9 morti. A Roma 3.028 nuovi casi (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono 6.833 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 5.700 tamponi molecolari e 28.855 antigenici con un tasso di positività al 19,7%. Da ieri sono guarite 6.031 persone. I ricoverati sono 1.078 i ricoverati, 4 in più di ieri, 69 le terapie intensive occupate, 2 in meno di ieri. I casi a Roma città sono a quota 3.028. Questa la situazione, nel dettaglio, nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.134 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 971 i nuovi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono 6.833 ida Coronavirus, 21 luglio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9. Nelle24 ore sono stati processati 5.700 tamponi molecolari e 28.855 antigenici con un tasso di positività al 19,7%. Da ieri sono guarite 6.031 persone. I ricoverati sono 1.078 i ricoverati, 4 in più di ieri, 69 le terapie intensive occupate, 2 in meno di ieri. Icittà sono a quota 3.028. Questa la situazione, nel dettaglio, nelle24 ore. Asl1: sono 1.134 ie 2 i decessi. Asl2: sono 971 i...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che l… - sole24ore : ?? «#Putin ha iniziato con guerre del gas e ha concluso con invasione, terrore e città bruciate». Così #Zelensky:… - marimuscara : Maria Muscarà smaschera i partiti: «Ora si accusano, ma hanno governato insieme» - AnsaVeneto : Venezia: ultime voci, tanti italiani e la bionda Marilyn. In concorso da Guadagnino a Crialese, America e Panahi… -