Ultime Notizie – Caldo rovente in Italia | oggi bollino rosso in 14 città

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 21 luglio 2022)in. Dopo ildi ieri in 9giovedì 21 luglio la morsa della canicola non solo non molla la presa ma stringerà ancora di più con 14con il livello massimo d’allerta: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. A queste, domani venerdì 22 luglio, se ne aggiungeranno altre due -Trieste e Verona- per un totale di 16 comuni da. E’ Napoli l’unicain verde,, domani e venerdì. In arancione (livello 2)ci sono Trieste e Verona, domani invece Civitavecchia e Pescara. IL ...