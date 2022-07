Ultime Notizie – Biden positivo al Covid, ‘sintomi molto lievi’ (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente – vaccinato con quattro dosi – presenta “sintomi molto lievi” e ha iniziato a prendere il Paxlovid, un antivirale. Biden, si legge nella nota, coerentemente con le linee guida delle autorità sanitarie, si isolerà alla Casa Bianca e “continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni” durante l’isolamento. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultatoal test per il-19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente – vaccinato con quattro dosi – presenta “sintomilievi” e ha iniziato a prendere il Paxlovid, un antivirale., si legge nella nota, coerentemente con le linee guida delle autorità sanitarie, si isolerà alla Casa Bianca e “continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni” durante l’isolamento. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

