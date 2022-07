Ultime Notizie – A Giffoni l’appello di Giorgia Soleri | “Non chiamateli psicofarmaci”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Non. Le malattie mentali si curano come le altre”. Èrivolto dall’attivista, famosa anche per essere la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin, ai giovani giurati protagonisti del festival di, che si è aperto oggi. Tanti i temi affrontati nell’incontro con la giovane scrittrice e influencer, volto del Comitato Vulvodinia Neuropatia Pudendo e della recente proposta di legge in merito alla Camera dei Deputati, che ha raccontato la sua esperienza personale ed ha invitato a normalizzare l’uso dei farmaci per curare le malattie mentali. Davanti ai 300 ragazzi tra i 18 e i 30 anni della sezione Impact!, quest’anno proprio dedicata agli Invisibili, e a quei temi che troppo poco spesso emergono, la ...