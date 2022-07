Uk | Rishi Sunak e Liz Truss si sfidano al ballottaggio per il dopo Johnson | dalla Brexit all’immigrazione | ecco i loro programmi

(Di giovedì 21 luglio 2022) Alla fine ne sono rimasti due:, 137 voti, e Liz, a ruota con 113. Bye bye alla stella del partito Penny Mordaunt, che con 105 voti viene ora offuscata. I 358 parlamentari Tory hanno scelto i due finalisti, ora il voto si apre ai circa 180mila membri del partito in tutto il Regno Unito che dovranno eleggere il nuovo premier il 5 settembre. Un’estate record per il caldo estremo e per il surriscaldamento politico in questa corsa elettorale senza esclusione di colpi che ha già lasciato sul campo altri 9 candidati. Chi sarà dunque il nuovo primo ministro britannico: l’ex cancelliere dello scacchiere che per mesi ha preparato lo scacco matto aprima di dimettersi, innescando le reazioni a catena che hanno forzato il primo ministro a farsi da parte? O l’attuale ministro degli esteri del ...

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Regno Unito: è sfida tra Rishi Sunak e Liz Truss per il dopo Johnson. Lo ha stabilito il quinto e ultimo scrutinio condot… - mimmi_13 : @razhartt Lei... O Rishi Sunak di cui ora ti trovo un video... - blogLinkes : Chi è Rishi Sunak, il candidato tory che potrebbe diventare il primo leader di Governo di una minoranza etnica… - paola_strange : @DaOrbi @Kagakazov Rishi Sunak è praticamente Trudeau color merda... - Kaisha1890 : RT @DatabaseItalia: La famiglia di Rishi Sunak, candidato presidente inglese, gestisce una società di punteggio di credito sociale con coll… -

La prima pagina è invece dominata dalla sfida per la leadership Tory: le votazioni eliminatorie hanno mandato al duello finale l'ex cancelliere dello Scacchiere,, e la ministra degli ...... Truss sfiderà l'ex cancelliere dello Scacchiereal ballottaggio che si terrà il prossimo 5 settembre.è rimasto saldamente al primo posto in tutte le tornate di voto, arrivando ...E alla fine ne son rimasti due a contendersi la poltrona di leader conservatore nel Regno Unito. La scelta è fra Rishi Sunak e Liz Truss. La coppia è arrivata al ballottaggio finale dopo l'ultimo tur ...El Pais: "Allarme in Europa per crisi italiana”. Per il Faz è "la tempesta perfetta". Il New York Times: "Quello guidato da Draghi era un governo “che aveva ridato all'Italia credibilità e influenza" ...