Udinese, l'Atletico Madrid si avvicina a Molina: il segnale (Di giovedì 21 luglio 2022) Nahuel Molina è a un passo dall'Atletico Madrid. La conferma dell'addio all'Udinese arriva dalla mancata presenza nell'amichevole... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Nahuelè a un passo dall'. La conferma dell'addio all'arriva dalla mancata presenza nell'amichevole...

DiMarzio : #Calciomercato | @Udinese_1896, definiti gli ultimi dettagli per il passaggio di #Molina all’@Atleti. #Perez passa… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atleti, è vicino #Molina dall'@Udinese_1896 - Fprime86 : RT @RaimondoDM: ???? Atletico Madrid e Udinese hanno l'accordo per lo scambio Molina-Nehuen Perez, più conguaglio a favore dei friulani di ci… - TuttoMercatoWeb : TMW - Molina all'Atletico. Manca ancora l'accordo tra Perez e l'Udinese sull'ingaggio - Cucciolina96251 : RT @RaimondoDM: ???? Atletico Madrid e Udinese hanno l'accordo per lo scambio Molina-Nehuen Perez, più conguaglio a favore dei friulani di ci… -