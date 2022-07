Ucraina | Zelensky | “Grato a Draghi | Italia ci sosterrà”

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto ”sinceramentea Marioper il sostegno incrollabile all’nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà”. Su Twitterha garantito che ”continueremo a lavorare per aumentare la cooperazione tra l’e l’”. E si è detto ”convinto che il supporto attivo delle personene per l’continuerà!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

aldotorchiaro : #Draghi parla di interferenza russa nella politica italiana. Cita un solo capo di Stato straniero, Zelensky. Colloc… - GiovaQuez : Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Colp… - olgatokariuk : 'Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina in ogni modo [...] Come mi ha ripetuto ieri al telefono il Presidente Ze… - condaghe : RT @ilfoglio_it: La politica ucraina e i dissensi attorno a Zelensky visti da Dnipro La Piccola Posta, di Adriano Sofri - Mar_venx : RT @GiovaQuez: Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Colpa di Zele… -

Sono convinto che il supporto attivo del popolo italiano all'continuerà!'. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr, alla luce delle dimissioni del presidente del ...Su Twitterha garantito che 'continueremo a lavorare per aumentare la cooperazione tra l'e l'Italia'. E si è detto 'convinto che il supporto attivo delle persone italiane per l'...Due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite stamane in un bombardamento russo su Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, secondo quanto ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale, Ole ..."Sinceramente grato a Mario Draghi per l'incrollabile sostegno all'Ucraina nel combattere contro l'aggressione russa e difendere i comuni valori europei, la democrazia e la libertà". Lo scrive su Twit ...