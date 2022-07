Ucraina: moglie Zelensky, 'nostro figlio vuole fare il soldato' (Di giovedì 21 luglio 2022) Kiev, 21 lug. (Adnkronos) - La First Lady Ucraina Olena Zelenska afferma che la guerra in Ucraina ha fatto desiderare a suo figlio di nove anni di diventare un soldato. In un'intervista con l'emittente americana NBC , la moglie del presidente Zelensky ha affermato che ora l'unica cosa che suo figlio Kyrylo vuole è fare "arti marziali e imparare a usare un fucile". "Prima della guerra - ha aggiunto - mio ??figlio andava all'ensemble di danza popolare. Suonava il piano. Ha imparato l'inglese". Ma dopo l'invasione della Russia, "ovviamente vuole fare il soldato", ha detto. "Non posso riportarlo a fare arti e scienze umane. Ma ciò che vorrei davvero ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Kiev, 21 lug. (Adnkronos) - La First LadyOlena Zelenska afferma che la guerra inha fatto desiderare a suodi nove anni di diventare un. In un'intervista con l'emittente americana NBC , ladel presidenteha affermato che ora l'unica cosa che suoKyrylo"arti marziali e imparare a usare un fucile". "Prima della guerra - ha aggiunto - mio ??andava all'ensemble di danza popolare. Suonava il piano. Ha imparato l'inglese". Ma dopo l'invasione della Russia, "ovviamenteil", ha detto. "Non posso riportarlo aarti e scienze umane. Ma ciò che vorrei davvero ...

Tg3web : Il ministro degli esteri russo Lavrov: 'Se l'occidente continuerà a dare armi all'Ucraina i nostri obiettivi cambie… - Profilo3Marco : RT @Tg3web: Il ministro degli esteri russo Lavrov: 'Se l'occidente continuerà a dare armi all'Ucraina i nostri obiettivi cambieranno, non s… - Luxgraph : Trump ai funerali dell’ex moglie Ivana #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina #7maggio… - DrMarcoBiffino : @paolobucci68 Grazie prof. #Draghi per tutto ciò che cercato di fare per noi, anche a nome di mia moglie per i gran… - SpedoGiorgio : RT @AvaloOfficial: Due giorni fa la moglie di Zelensky, ha fatto le valigie ed è partita per l' America,,,,tira brutta aria in Ucraina, pre… -