Ucraina | Kiev | ' svolta prima dell' inverno'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 luglio 2022), 21 lug. (Adnkronos) - Il capo'ufficioa presidenzaAndriy Yermak ha sottolineato che è importante che i russi non siano in grado di trascinare la guerra contro l'fino all'. Sul suo canale Telegram, ha dichiarato che unaa favoreè prevista per fine autunno. "Molto dipende dall'addestramento dei nostri soldati. Invertiremo le sorti di questa guerra. Presto ci saranno molte sorprese", ha promesso Yermak, aggiungendo che Volodymyr Zelenskyi parla ogni giorno "di Himars, obici M777, sistemi di difesa aerea ee sanzioni contro la Russia. Fa del suo meglio per aumentare le forniture di armi efficaci". "Il Presidente sta facendo tutto il possibile per liberare i ...