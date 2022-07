Ucraina, gli 007 britannici: 'La Russia sta perdendo forza, possibile contrattacco di Kiev' (Di giovedì 21 luglio 2022) Guerra in Ucraina è anche una guerra di logoramento. È probabile che l'esercito russo si prenda una pausa operativa di qualche tipo in Ucraina nelle prossime settimane, dando a Kiev un'opportunità ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Guerra inè anche una guerra di logoramento. È probabile che l'esercito russo si prenda una pausa operativa di qualche tipo innelle prossime settimane, dando aun'opportunità ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Mosca annuncia: 'Gli obiettivi ora vanno oltre il Donbass'. La reazione dell'Ucraina dopo le parole di La… - sebmes : Gli italiani che danno la colpa della guerra agli Usa sono il 37% (media UE 15%). Contro invio armi all’Ucraina 49%… - demagistris : Ogni anno dicono che non ci sono soldi per rafforzare prevenzione ed interventi contro gli incendi boschivi,poi per… - BoletusFavius : RT @LucaOfFriends: Vaffanculo! Per il lockdown Per la multa di 100 euro Per i vaccini obbligatori Per gli effetti collaterali Per i decret… - DomaniGiornale : Pandemia, guerra in Ucraina, Pnrr e inflazione: l'agenda Mattarella per gli ultimi mesi del governo #Draghi dimissi… -