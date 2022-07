Ucraina, allarme a Zaporizhzhia: “I russi ammassano armi nella centrale nucleare” (Di giovedì 21 luglio 2022) Massicci bombardamenti russi in Ucraina sulla città di Mykolaiv, porto fluviale del Sud, non lontano dal Mar Nero. allarme alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: “I russi ammassano qui il loro arsenale militare“. Da Mosca l’ex presidente Medvedev attacca: “L’Ucraina potrebbe sparire dalle mappe geografiche“. “Come risultato di tutto ciò che sta accadendo, l’Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo“. Così ha scritto infatti, su Telegram, Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, in UcrainaForti esplosioni si sono intanto sentite a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 luglio 2022) Massicci bombardamentiinsulla città di Mykolaiv, porto fluviale del Sud, non lontano dal Mar Nero.alladi: “Iqui il loro arsenale militare“. Da Mosca l’ex presidente Medvedev attacca: “L’potrebbe sparire dalle mappe geografiche“. “Come risultato di tutto ciò che sta accadendo, l’potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo“. Così ha scritto infatti, su Telegram, Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale. Ladi, inForti esplosioni si sono intanto sentite a ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Federazione Russa ha rapito e portato fuori dall'Ucraina circa 200.000 bambini. È l'allarme lanciato d… - AutoreNegro : Miren (Merna) ora. Siamo a 700 metri dall’Italia, (GO) sprovvisti di sistemi di allarme e di”informazione”che non s… - bettadigiulio : RT @Tg3web: Non si ferma l'offensiva di Mosca in Ucraina. Pesanti bombardamenti su Mykolaiv e Kharkiv, oltre che nel Donbass. Kyiv lancia l… - Tg3web : Non si ferma l'offensiva di Mosca in Ucraina. Pesanti bombardamenti su Mykolaiv e Kharkiv, oltre che nel Donbass. K… - cotrozzi_lisa : RT @ANTONINORABOTTI: 'Centrale nucleare colpita da Kiev': allarme tra i soldati russi | La diretta della guerra -