Ucraina, accordo Ue su nuove sanzioni a Russia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati membri dell'Ue "hanno concordato sulle nostre sanzioni rafforzate e prolungate contro il Cremlino. Me ne compiaccio. Manda un segnale forte a Mosca: manterremo alta la pressione per tutto il tempo necessario". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social. L'articolo proviene da Italia Sera.

ale_dibattista : Nessuno parla più di negoziato. Solo armi, armi e ancora armi. Si parla meno della guerra in Ucraina ma oggi il ris… - CarloCalenda : Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE… - Agenzia_Ansa : La catena abbigliamento H&M ha annunciato che uscirà dal mercato in Russia, sotto sanzioni per l'invasione dell'Ucr… - Bett1b : @Alysea15 @ilario82 E quindi? Ucraina non fa nemmeno parte UE,si poteva evitare le sanzioni cercando un accordo,ma… - Fashiondonne1 : IO VOTO G. PARAGONE! Ricordatevi che il centrodestra era d'accordo con la sinistra e con Draghi. Hanno tolto il lav… -