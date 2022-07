Ucciso sul set, fan della serie sconvolti: si cerca l’assassino | Chi era Johnny Pizarro (Di giovedì 21 luglio 2022) L’omicidio questa volta è vero e non fa parte della finzione scenica della celebre serie televisiva. Johnny Pizarro, 31 anni, membro della troupe che lavora al set della serie Law & Order: organized crime è stato assassinato proprio mentre si trovava sul posto di lavoro. Il barbaro omicidio è avvenuto a New York. Durante le riprese, Johnny Pizarro si trovava seduto in un’auto sul set nel quartiere di Greenpoint di Brooklyn. Erano all’incirca le cinque del mattino quando il 31enne è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma di fuoco. Immediati i soccorsi e il successivo trasporto d’urgenza in ospedale, dove Pizarro è stato dichiarato morto intorno alle sei. Proprio nella zona del ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 luglio 2022) L’omicidio questa volta è vero e non fa partefinzione scenicacelebretelevisiva., 31 anni, membrotroupe che lavora al setLaw & Order: organized crime è stato assassinato proprio mentre si trovava sul posto di lavoro. Il barbaro omicidio è avvenuto a New York. Durante le riprese,si trovava seduto in un’auto sul set nel quartiere di Greenpoint di Brooklyn. Erano all’incirca le cinque del mattino quando il 31enne è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma di fuoco. Immediati i soccorsi e il successivo trasporto d’urgenza in ospedale, doveè stato dichiarato morto intorno alle sei. Proprio nella zona del ...

