aylinayaza : RT @Gazzetta_it: #MikeTyson spaventa il mondo: 'Sento che morirò molto presto' - Gazzetta_it : #MikeTyson spaventa il mondo: 'Sento che morirò molto presto' -

La Gazzetta dello Sport

Il 56 enne ex campione dei pesi massimi le ha pronunciate all'interno del suo podcast "Hotboxin with Mike", rivolgendosi all'ospite della puntata, il dottor Sean McFarland, terapista ...Tra queste, Apple, Qualcomm, General Motors, Pepsico eFoods. Con una capitalizzazione di ... Nel mondo globalizzato e paralizzato su più fronti, comunque, il lockdown di Shanghaitutta l'... Tyson spaventa il mondo: "Sento che morirò molto presto" L'ex pugile si è confessato nel suo podcast: "La mia data di scadenza è vicina. I soldi Non mi interessano, danno una falsa sicurezza" ...